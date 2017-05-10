Акционеры ЕБРР продлили ограничения на проекты банка в России – Данилюк

За решение проголосовало большинство акционеров.

Россия не отстояла свои интересы в ЕБРР ru.publika.md

Управляющих(ЕБРР) не поддержали отмену экономических санкций против России, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Представители РФ на заседании Совета управляющих ЕБРР сегодня на Кипре безрезультатно попытались достичь отмены введенных в 2014 году ограничений на финансирование проектов в РФ.

"На заседании абсолютное большинство акционеров поддержали продление ограничений по проектам ЕБРР в России", – написал министр в Facebook.

По его словам, основной аргументацией российского управляющего было нанесение этими ограничениями ущерба развитию частного сектора экономики России и, якобы, негативное их влияние на результаты работы ЕБРР.

ЕБРР открыл в Украине четвертое представительство и завершил формирование представительских офисов в Украине.