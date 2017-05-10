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Акционеры ЕБРР продлили ограничения на проекты банка в России – Данилюк

10 мая в 16:54

За решение проголосовало большинство акционеров.

ЕБРР
Россия не отстояла свои интересы в ЕБРР
ru.publika.md
Управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) не поддержали отмену экономических санкций против России, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Представители РФ на заседании Совета управляющих ЕБРР сегодня на Кипре безрезультатно попытались достичь отмены введенных в 2014 году ограничений на финансирование проектов в РФ.

"На заседании абсолютное большинство акционеров поддержали продление ограничений по проектам ЕБРР в России", – написал министр  в Facebook.

По его словам, основной аргументацией российского управляющего было нанесение этими ограничениями ущерба развитию частного сектора экономики России и, якобы, негативное их влияние на результаты работы ЕБРР.

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ЕБРР открыл в Украине четвертое представительство и завершил формирование представительских офисов в Украине. 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги ЕБРР Россия Украина ограничения
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