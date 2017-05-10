Акционеры ЕБРР продлили ограничения на проекты банка в России – Данилюк

За решение проголосовало большинство акционеров.
Представители РФ на заседании Совета управляющих ЕБРР сегодня на Кипре безрезультатно попытались достичь отмены введенных в 2014 году ограничений на финансирование проектов в РФ.
"На заседании абсолютное большинство акционеров поддержали продление ограничений по проектам ЕБРР в России", – написал министр в Facebook.
По его словам, основной аргументацией российского управляющего было нанесение этими ограничениями ущерба развитию частного сектора экономики России и, якобы, негативное их влияние на результаты работы ЕБРР.
ЕБРР открыл в Украине четвертое представительство и завершил формирование представительских офисов в Украине.Интерфакс-Украина