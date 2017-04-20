Аграрии получили 80 млн грн дотаций за февраль

Пособие положено 683 сельхозпроизводителям.

В мае аграриям выплатят более 200 млн грн Андрей Товстыженко, ZN.UA

За февраль 2017 годаполучили 79,8 млн грн бюджетных дотаций в рамках программы по квазиаккумуляции НДС. Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"Компенсация за февраль показала, что этот механизм работает и аграрии уже получили средства за февраль", - сказал он.

Всего Государственной казначейской службой Украины перечислены с небюджетного счета Минагрополитики дотации 683 сельскохозяйственным товаропроизводителям на общую сумму 306,3 млн грн для автоматической выплаты дотаций в рамках господдержки сельхозпроизводителей. Остатки средств будут перенесены на выплату дотаций за май.

Ранее сообщалось, что в 2017 году аграрии могут не успеть оперативно задействовать кредитные средства к началу весенне-полевых работ в связи с промедлениями Минагрополитики при утверждении бюджетных программ. Речь идет, в частности, о задержке финансирования программы удешевления стоимости кредитных ресурсов на 300 млн грн.

Подробнее о проблемах и перспективах финансирования программ поддержки АПК в нынешнем году читайте в материале Владимира Чопенко "Аграрное бездорожье" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".