Агентство Fitch усомнилось в способности правительства Гройсмана проводить реформы

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Правительство Гройсмана будет проводить реформы частично – с целью получения кредитов МВФ.

Гройсман за пять месяцев работы на посту премьера не смог убедить серьезных людей в своих реформаторских способностях Василий Артюшенко, ZN.UA

является положительным фактором, однако не может развеять сомнения по поводу способности Украины проводить согласованные с Фондом реформы, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Как отмечается в пресс-релизе, политическая неопределенность и сложная программа реформ может привести к дальнейшим задержкам траншей по программе МВФ.

В то же время в агентстве считают, что кредит МВФ укрепит слабые резервы Украины и поможет разблокировать важные программы помощи от США и ЕС.

Аналитики Fitch Ratings отмечают, что события последних месяцев подтвердили позицию агентства, высказанную в мае, о том, что правительство Владимира Гройсмана будет делать шаги для получения кредитов МВФ, однако прогресс в необходимых реформах будет незначительным.

"Способность правительства Гройсман обеспечить дальнейшее проведение структурных реформ остается под вопросом. Оно опирается на очень незначительное парламентское большинство при слабой дисциплине некоторых его членов", - говорится в сообщении агентства.

В Fitch Ratings также отмечают малую вероятность еще одного дефолта Украины в краткосрочной перспективе, пока она продолжает сотрудничество с МВФ.

В мае 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило на уровне "ССС" долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах. "Подтверждение рейтингов отражает отсутствие прогресса в программе реформ, необходимых для разблокирования донорской поддержки, которое усугубилось политической грызней (political wrangling)", - говорилось в пресс-релизе агентства.