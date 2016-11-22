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Агентство Fitch повысило рейтинги семи украинских банков

22 ноября в 12:03

Повышение рейтингов банков последовало за изменением суверенного рейтинга Украины.

Fitch Ratings
Агентство Fitch стало немного лучше думать об украинских банках
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги семи украинских банков в иностранной валюте с уровня "CCC" до "B-". Прогноз по рейтингам шести банков – "стабильный", а по рейтингу "Правэкс-Банка" – "негативный".

Рейтинги повышены для следующих банков: Укрэксимбанк, Ощадбанк", Альфа-Банк Украина, Укрсоцбанк, ПроКредит Банк, Креди Агриколь Банк и Правэкс-Банк.

Рейтинговые действия Fitch последовали за повышением агентством долгосрочных рейтингов Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "CCC" до "B-" со "стабильным" прогнозом и пересмотром странового потолка с уровня "CCC" до "B-".

Повышение рейтингов государственных Укрэксимбанка и Ощадбанка отражает мнение Fitch, что способность украинских властей предоставить поддержку этим банкам в случае необходимости несколько улучшилась. 

 Негативный" прогноз по рейтингам "Правэкс-Банка" отражает вероятность того, что банк в конечном итоге будет продан, и, как следствие, вероятное сокращение потенциальной поддержки от акционера, отмечается в сообщении.

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Ранее международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "CCC" (возможен дефолт) до уровня "B-" (существенно недостаточный уровень кредитоспособности).

По материалам: ZN.UA
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