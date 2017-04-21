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Аэропорт "Киев" временно приостановил переговоры с Ryanair

21 апреля в 23:16

Стороны не смогли договориться о цене.

Ryanair
Ryanair не может договориться с киевскими аэропортами
Ryanair
Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) временно приостановил диалог с крупнейшим европейским лоукостером Ryanair, об этом заявил председатель совета директоров аэропорта "Киев" Денис Костржевский, передают "Українські новини".    

По его словам, Ryanair ожидает, что аэропорт "Киев" снизит аэропортовый сбор в среднем на 60-80%. Однако в Украине этот сбор является регулируемым тарифом, в который входит стоимость топлива, отопления, зарплата персонала и прочее. 

По словам Костржевского, в Европе есть государственные дотации для аэропортов, и в Украине такого нет. 

"Как можно предоставить 80% или даже 50% скидки от этой цены, если рентабельности в ней заложено всего около 10%. Это экономически невыгодно. Соответственно, высказанные компанией Ryanair ожидания в части предоставления скидки на аэропортовое обслуживание в корне не совпадают с нашей экономической модели работы аэропорта. Именно по этой причине мы и приостановили переговоры ", - заявил представитель аэропорта. 

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Ранее сообщалось, что лоукостер Ryanair до конца 2017 года запустит 11 рейсов из Киева и Львова. Первые рейсы с Украины состоятся в октябре. Из Киева лоукост будет летать в Лондон, Манчестер, Эйндховен и Стокгольм, а из Львова - в Лондон, Эйндховен, Берлин, Вроцлав, Краков, Будапешт, Мемминген.

Рейсы в Эйндховен и Манчестер будут выполняться 3 раза в неделю, в Лондон - 5 раз в неделю, а в Стокгольм - 4 раза в неделю. Компания рассчитывает на пассажиропоток из Киева объемом в 250 тысяч человек.

По материалам: Українські новини
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