Абромавичус проиграл суд Кононенко

Проигравший подал апелляцию.

У Абромавичуса есть претензии к суду

Печерский районный суд Киева удовлетворил исковые требованияк бывшему министру экономического развития и торговли Айварасу Абромавичусу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщил экс-министр на своей Facebook-странице.

"В четверг, 13 апреля Печерский суд Киева вынес предвзятое решение по делу о защите чести Кононенко вопреки имеющимся материалам в деле", - пишет он.

По мнению бывшего министра и его защитников судья торопилась при рассмотрении дела. Она не удовлетворила ни одного ходатайства адвокатов и не использовала достаточно времени ни на исследования представленных доказательств, ни на опрос ответчика.

Абромавичус также сообщил, что подал апелляцию на решение суда.

Напомним, 3 февраля глава МЭРТ в Кабмине Арсения Яценюка Айварас Абромавичус заявил о намерении подать в отставку, что спровоцировало острый правительственный кризис. Причиной своего ухода он назвал коррупцию и давление со стороны приближенного к президенту Петру Порошенко народного депутата Игоря Кононенко, а также назвал имена трех людей, которых ему "настоятельно рекомендовали" в качестве заместителей. Одним из них оказался исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Пасишник.

Расследованием заявлений Абромавичуса занялось Национальное антикоррупционное бюро Украины. Пасишнику было предъявлено подозрение в злоупотреблении властью или служебным положением. В августе суд избрал ему личное обязательство в качестве меры пресечения.

В то же время, детективы НАБУ не выявили фактов незаконного влияния Кононенко на Абромавичуса. Сам Кононенко предлагал экс-министру пройти совместную проверку на детекторе лжи относительно озвученных обвинений.

Подробнее об обстоятельствах отставки Абромавичуса читайте в статье Юлии Мостовой "За ширмой" в "Зеркале недели. Украина".