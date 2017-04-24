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Абромавичус проиграл суд Кононенко

24 апреля в 15:25

Проигравший подал апелляцию.

Абромавичус Кононенко
У Абромавичуса есть претензии к суду
Печерский районный суд Киева удовлетворил исковые требования заместителя председателя фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Игоря Кононенко к бывшему министру экономического развития и торговли Айварасу Абромавичусу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщил экс-министр на своей Facebook-странице.

"В четверг, 13 апреля Печерский суд Киева вынес предвзятое решение по делу о защите чести Кононенко вопреки имеющимся материалам в деле", - пишет он.

По мнению бывшего министра и его защитников судья торопилась при рассмотрении дела. Она не удовлетворила ни одного ходатайства адвокатов и не использовала достаточно времени ни на исследования представленных доказательств, ни на опрос ответчика.

Абромавичус также сообщил, что подал апелляцию на решение суда.

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Напомним, 3 февраля глава МЭРТ в Кабмине Арсения Яценюка Айварас Абромавичус заявил о намерении подать в отставку, что спровоцировало острый правительственный кризис. Причиной своего ухода он назвал коррупцию и давление со стороны приближенного к президенту Петру Порошенко народного депутата Игоря Кононенко, а также назвал имена трех людей, которых ему "настоятельно рекомендовали" в качестве заместителей. Одним из них оказался исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Пасишник.

Расследованием заявлений Абромавичуса занялось Национальное антикоррупционное бюро Украины. Пасишнику было предъявлено подозрение в злоупотреблении властью или служебным положением. В августе суд избрал ему личное обязательство в качестве меры пресечения.

В то же время, детективы НАБУ не выявили фактов незаконного влияния  Кононенко на Абромавичуса. Сам Кононенко предлагал экс-министру пройти совместную проверку на детекторе лжи относительно озвученных обвинений.

Подробнее об обстоятельствах отставки Абромавичуса читайте в статье Юлии Мостовой "За ширмойв "Зеркале недели. Украина".

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги суд защита Абромавичус апелляция
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