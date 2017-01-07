2017-й может стать годом экономического роста для Украины - Atlantic Council

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Хотя прогноз для Украины, по мнению Аслунда, не очень радужный.

Украину в 2017 году ждут риски, но и возможностей тоже много. Василий Артюшенко, ZN.UA

Через три года после Революции достоинства украинская экономика стабилизировалась и готова к росту. Но каким он будет: медленным или быстрым? Угрозы дляеще впереди, но возможностей больше.

Об этом в своей статье пишет эксперт Atlantic Council Андрес Аслунд, добавляя, что успех легко воспринять как данность. Поэтому стоит вспомнить, чего Киев добился за последние три года. Среди украинских успехов Аслунд называет сокращение дефицита бюджета с 10% до 3% от ВВП. Государственный долг стабилизировался на уровне 80%, хотя МВФ боялся, что он выйдет из под контроля. Кроме того, правительство сократило непомерный налого на заработную плату с 45% до 22%.

Иностранные платежи достигли баланса, благодаря необходимой девальвации гривны, а обменный курс стабилизировался на рынках. Украинские золотовалютные резервы выросли с 5 миллиардов долларов по состоянию на февраль 2015 года до 15 миллиардов по состоянию на конец 2016-го, что позволило уменьшить жесткие меры контроля со стороны Нацбанка. Аслунд отмечает, что Украина смогла все это сделать, несмотря на жесткое экономическое давление со стороны России.

Аслунд обращает внимание на приватизацию "Приватбанка", с которой началось завершения процесса очистки банковского сектора. Жесткая монетарная политики НБУ, по его мнению, позволила сократить инфляцию с 61% в 2015-м до 12% сегодня. Эксперт также напоминает о болезненном повышении тарифов, которое, по его мнению, было необходимым, а также о запуске системы госзакупок Prozorro и системы электронного декларирования. Однако, все это не улучшило повседневную жизнь украинцев.

Украинская экономика выросла на 2% в третьем квартале 2016 года, но обвал в течение предыдущих двух лет составил 17%. Качество государственных услуг нужно улучшить. И этим стоит заняться в 2017-м году.

По мнению Аслунда, новый год должен начаться с реформы государственного управления, которую Украина должна проводить в сотрудничестве с Евросоюзом. Громоздкие правительственные структуры нужно упростить, модернизировать и сделать более прозрачными и открытыми. Автор обращает внимание на первые небольшие шаги в реформировании систем образования и здравоохранения. Но наиболее важной задачей на 2017 год он называет реформирование системы юстиции Украины. Новый Верховный суд должен появиться уже в марте.

Автор надеется, что реформированное правительство будет лучше сотрудничать с частным сектором. Дерегуляция постепенно происходит, однако, по мнению Аслунда, не стоит ждать значительных сдвигов в фискальной или таможенной системах. На это понадобится еще год.

Нынешние прогнозы говорят о росте в Украине на уровне 2-3% ВВП в 2017 году. Но он должен стать годом значительно большего экономического роста, оживленного экспортом в Европу, на Ближний Восток и в Китай. Сокращение инфляции и процентной ставки должны оживить кредитование и внутреннее инвестирование. Производство энергоносителей должно тоже оживиться с уменьшением налогообложения.

Однако Аслунд отмечает, что прогноз Atlantic Council относительно Украины не слишком радостный. Наибольшей угрозой для нее он называет президентство Дональда Трампа в США, который, похоже, стремится найти общий язык с Владимиром Путиным. И вероятно, что жертвой их договоренностей станет Украина.

Другая российская угроза скрывается в судебном рассмотрении конфликта между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольме. "Нафтогаз" требует 28 миллиардов долларов, а "Газпром" - 39 миллиардов. Поэтому это крупнейший международный арбитраж в истории. Приговор ожидают во втором квартале, но для урегулирования понадобятся года.

Обычно Украина получает 4% ВВП ежегодно от прямых инвестиций из-за рубежа, но на протяжении последних трех лет она не получила ничего из-за российской военной агрессии. Поэтому эти потоки лишь минимально восстановятся в 2017 году.

Ранее обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор писал, что соседей России ждет тяжелый 2017 год. Ведь в Москве все чаще звучат возражения права Беларуси на независимость. К тому же Кремль подписал соглашение о военном сотрудничестве с сепаратистами в грузинской Абхазии.

Издание The National Interest пробовало предусмотреть, что сделает Трамп в случае наступления России против Украины? По мнению издания, он отреагирует жестко, если поймет, что другие могут начать считать его слабым. Поэтому ему придется выбирать между сотрудничеством с Путиным и желанием выглядеть сильным лидером.