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Звезды "Игры престолов" станут самыми высокооплачиваемыми актерами на телевидении

25 апреля в 14:41

За один эпизод сериала актеры будут получать 2,5 миллиона долларов.

игра престолов
Звезды "Игры престолов" будут получать по 2,5 миллиона долларов за эпизод
Кинопоиск
Актеры, которые исполняют главные роли в сериале "Игра престолов", станут самыми высокооплачиваемыми актерами в истории сериалов,  сообщает Daily Express.

Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Кит Харингтон (Джон Сноу), Лина Хиди (Серсея Ланнистер), Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) и Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) заключили с телеканалом HBO новые контракты, согласно которым им будут выплачивать по два миллиона фунтов стерлингов (2,5 миллиона долларов) за эпизод.

Кроме того, актеры будут также получать проценты с трансляции сериала в 170 странах.

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Ранее стало известно о том, что седьмой сезон сериала выйдет на экраны летом 2017 года, вместо привычных для зрителя марта – апреля. Создатели сериала также подтвердили то, что седьмой сезон "Игры престолов" будет состоять из семи серий, а не из 10, как предыдущие сезоны.

По материалам: ZN.UA
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Тэги сериал актеры
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