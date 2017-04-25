Звезды "Игры престолов" станут самыми высокооплачиваемыми актерами на телевидении

За один эпизод сериала актеры будут получать 2,5 миллиона долларов.

Звезды "Игры престолов" будут получать по 2,5 миллиона долларов за эпизод Кинопоиск

Актеры, которые исполняют главные роли в сериале "Игра престолов" , станут самыми высокооплачиваемыми актерами в истории сериалов, сообщает Daily Express.

Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Кит Харингтон (Джон Сноу), Лина Хиди (Серсея Ланнистер), Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) и Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) заключили с телеканалом HBO новые контракты, согласно которым им будут выплачивать по два миллиона фунтов стерлингов (2,5 миллиона долларов) за эпизод.

Кроме того, актеры будут также получать проценты с трансляции сериала в 170 странах.

Ранее стало известно о том, что седьмой сезон сериала выйдет на экраны летом 2017 года, вместо привычных для зрителя марта – апреля. Создатели сериала также подтвердили то, что седьмой сезон "Игры престолов" будет состоять из семи серий, а не из 10, как предыдущие сезоны.