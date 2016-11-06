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Звезда сериала "Мистер Робот" сыграет Фредди Меркьюри

6 ноября в 14:41

Режиссером фильма выступит Брайан Сингер.

рами малек
Рами Малек сыграет Фредди Меркьюри
Кинопоиск
Звезда сериала "Мистер Робот" Рами Малек исполнит роль лидера группы Queen Фредди Меркьюри в биографическом фильме "Богемская рапсодия", сообщает Variety.

Режиссером фильма выступит Брайан Сингер, который подтвердил информацию о создании фильма о культовой группе и то, что Малек сыграет главную роль, опубликовав снимок Queen на своей странице в Instagram.

Сценарий напишет Энтони МакКартен, который работал над сюжетом фильма "Теория всего".

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Ранее сообщалось о том, что Наоми Уоттс сыграет в новом сезоне сериала "Твин Пикс". Дэвид Линч вернется к роли агента ФБР Говарда Коула, которую он играл во втором сезоне и полнометражном фильме "Твин Пикс: Сквозь огонь".  В сериале также снимутся Кайл Макклахлан (агент Купер), Лора Дерн, Дженнифер Джейсон Ли, Аманда Сейфрид и Том Сайзмор. Ожидается также участие таких актеров оригинального состава, как Шерил Ли, Шерил Фенн и Мигель Феррер.

По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм Меркьюри Queen
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