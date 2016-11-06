Звезда сериала "Мистер Робот" сыграет Фредди Меркьюри

Режиссером фильма выступит Брайан Сингер.
Режиссером фильма выступит Брайан Сингер, который подтвердил информацию о создании фильма о культовой группе и то, что Малек сыграет главную роль, опубликовав снимок Queen на своей странице в Instagram.
Сценарий напишет Энтони МакКартен, который работал над сюжетом фильма "Теория всего".
Ранее сообщалось о том, что Наоми Уоттс сыграет в новом сезоне сериала "Твин Пикс". Дэвид Линч вернется к роли агента ФБР Говарда Коула, которую он играл во втором сезоне и полнометражном фильме "Твин Пикс: Сквозь огонь". В сериале также снимутся Кайл Макклахлан (агент Купер), Лора Дерн, Дженнифер Джейсон Ли, Аманда Сейфрид и Том Сайзмор. Ожидается также участие таких актеров оригинального состава, как Шерил Ли, Шерил Фенн и Мигель Феррер.ZN.UA