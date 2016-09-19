Звезда "Игры престолов" стал послом доброй воли Программы развития ООН

Николай Костер-Вальдау будет поддерживать 17 Целей устойчивого развития.

Николай Костер-Вальдау стал послом доброй воли Программы развития ООН Кинопоиск

Датский актер Николай Костер-Вальдау, наиболее известный по роли Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов" , назначен послом доброй воли Программы развития ООН, сообщается на сайте организации.

Костер-Вальдау будет поддерживать 17 Целей устойчивого развития, которые были одобрены мировыми лидерами для преодоления основных проблем человечества. Одобренные задачи направлены на борьбу с бедностью, голодом, изменениями климата и другими проблемами.

"Моя миссия в качестве посла доброй воли ПРООН будет состоять в том, чтобы повышать осведомленность и наращивать поддержку глобальных целей, чтобы строить лучшее будущее, добиться которого невозможно, если не повышать возможности женщин и не оберегать нашу планету", заявил актер.

Первым мероприятием, которое Костер-Вальдау посетил в качестве посла доброй воли, стал благотворительный женский футбольный турнир, который состоялся в Нью-Йорке в воскресенье утром.

В апреле этого года Донбасс посетил американский актер Орландо Блум, который является послом доброй воли UNICEF.

Ранее стало известно о том, что седьмой сезон сериала выйдет на экраны летом 2017 года,вместо привычных для зрителя марта – апреля. Создатели сериала также подтвердили то, что седьмой сезон "Игры престолов" будет состоять из семи серий, а не из 10, как предыдущие сезоны. Съемки стартуют уже этим летом в Северной Ирландии.

Сериал "Игра престолов" по книгам писателя Джорджа Мартина стал побил рекорд по количеству наград премии "Эмми". В общей сложности сериал получил 38 статуэток за историю своего существования, что позволило ему побить рекорд сериала "Фрейзер", обладателя 37 премий "Эмми".