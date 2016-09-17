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Знаменитый актер Кевин Спейси посетил форум YES в Киеве

17 сентября в 00:29

Двукратный обладатель премии "Оскар" выступил с речью.

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Кевин Спейси выступает на форуме YES в Киеве
Facebook/Ирина Герасимова
Известный американский актер Кевин Спейси выступил с речью на 13-й ежегодной встрече Ялтинской экономической стратегии (YES), которая проходит в эти дни в Киеве.

Видео с выступлением Спейси опубликовал у себя на странице в Facebook народный депутат Владимир Арьев.

В свою очередь журналистка Ирина Герасимова сообщила, что Спейси – специальный гость конференции.

Смотрите фото: Главные месседжи и заявления на 13-й Ялтинской европейской стратегии YES: обновляется

57-летний Кевин Спейси является двукратным обладателем премии "Оскар" за роли в фильмах "Красота по-американски" (лучшая мужская роль) и "Подозрительные лица" (лучшая мужская роль второго плана), а также имеет множество других кинематографических наград и премий. Последней его заметной работой стала главная роль в сериале "Карточный домик" о закулисье американской политики.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Спейси премия Оскар yes конференция Арьев
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