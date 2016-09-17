Знаменитый актер Кевин Спейси посетил форум YES в Киеве

Двукратный обладатель премии "Оскар" выступил с речью.
Видео с выступлением Спейси опубликовал у себя на странице в Facebook народный депутат Владимир Арьев.
В свою очередь журналистка Ирина Герасимова сообщила, что Спейси – специальный гость конференции.
57-летний Кевин Спейси является двукратным обладателем премии "Оскар" за роли в фильмах "Красота по-американски" (лучшая мужская роль) и "Подозрительные лица" (лучшая мужская роль второго плана), а также имеет множество других кинематографических наград и премий. Последней его заметной работой стала главная роль в сериале "Карточный домик" о закулисье американской политики.ZN.UA