Знаменитый актер Кевин Спейси посетил форум YES в Киеве

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Двукратный обладатель премии "Оскар" выступил с речью.

Кевин Спейси выступает на форуме YES в Киеве Facebook/Ирина Герасимова

Известный американский актер Кевин Спейси выступил с речью на 13-й ежегодной встрече Ялтинской экономической стратегии (YES) , которая проходит в эти дни в Киеве.

Видео с выступлением Спейси опубликовал у себя на странице в Facebook народный депутат Владимир Арьев.

В свою очередь журналистка Ирина Герасимова сообщила, что Спейси – специальный гость конференции.

57-летний Кевин Спейси является двукратным обладателем премии "Оскар" за роли в фильмах "Красота по-американски" (лучшая мужская роль) и "Подозрительные лица" (лучшая мужская роль второго плана), а также имеет множество других кинематографических наград и премий. Последней его заметной работой стала главная роль в сериале "Карточный домик" о закулисье американской политики.