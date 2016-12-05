За Единую поместную церковь выступают 44% православных украинцев

21% опрошенных считают, что ее должен возглавить патриарх УПЦ КП Филарет.

44% православных хотят Единую церковь в Украине kplavra.kiev.ua

Создание Единой поместной православной церкви поддерживают более 44% православных украинцев, не поддерживают - 25%, 30% - не определились, сообщается в итогах социологического исследования Центра Разумкова.

46,2% опрошенных украинцев, отнесших себя к православным, поддерживают обращение Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию (независимость) Православной церкви в Украине. 18,5% православных не поддерживают, а 35,3% затруднились ответить, сообщается на странице Центра в Facebook.

21,6% опрошенных православных считают, что Единую поместную церковь должен возглавить предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет. 15,6% считают, что главу православной церкви должен определить Вселенский патриарх Варфоломей. 6,6% опрошенных православных видят в этой роли предстоятеля УПЦ Московского патриархата митрополита Онуфрия. Также а 2,9% хотят видеть главой поместной церкви Предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополита Макария. 52,8% православных затруднились с ответом.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 ноября 2016 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%.

16 июня 2016 года Верховная Рада обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине. Постановление №4793 поддержали 245 народных депутатов.