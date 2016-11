Выставка Дэвида Боуи установила рекорд по посещаемости

Выставку посетили 1,5 миллиона человек по всему миру.

Ретроспектива Дэвида Боуи в Лондоне стала самой посещаемой выставкой в истории музея Виктории и Альберта, сообщает ВВС

Экспозицию, которая получила название David Bowie Is, посетили 1,5 миллиона человек на восьми площадках по всему миру. При этом 312 тысяч человек посетили выставку в музее Виктории и Альберта, где она открылась в 2013 году. Всего на момент окончания выставки в 2017 году экспозицию планируют показать в 10 городах.

В настоящее время ретроспектива проходит в Музее современного искусства в Болонье, после чего ее повезут в Токио, а затем — в Барселону.



В экспозиции представлено более 300 объектов, в том числе рукописи, костюмы, фотографии и редкий реквизит с выступлений певца.

Ранее сообщалось о том, что альбом Боуи "Blackstar", который вышел за два дня до смерти музыканта,возглавил чарт журнала Billboard. За первую неделю было продано 181 тысячу копий альбома, что стало наибольшим количеством проданных экземпляров альбомов Боуи с 1991 года. Кроме того, "Blackstar" прервал пятинедельное лидерство альбома Адель "25".

Последний альбом Боуи был высоко оценен критиками. Журнал Rolling Stone охарактеризовал Blackstar как "лучший антипоп-музыкальный шедевр Боуи с семидесятых годов".

Дэвид Боуи (настоящее имя Дэвид Джонс) родился 8 января 1947 года в Лондоне. Он начал музыкальную карьеру в конце 1960-х годов, оказал влияние на многих музыкантов.

Боуи прославился в 1972 году своим альбомом The Rise and Fall of Ziggy Stardust, который сразу же сделал его звездой. Он достиг всемирной известности как рок-певец, а кроме того, оказал влияние на последующие поколения музыкантов в самых разнообразных направлениях современной музыки. Такие альбомы Боуи, как, например, Young Americans и Let's Dance, неизменно сопровождались успехом.

В 2002 году в опросе ВВС "100 величайших британцев" Боуи занял 29-е место. На протяжении карьеры музыканта были проданы более 136 миллионов пластинок - с этим результатом он вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании.

Шесть альбомов Дэвида Боуи входят в список "500 величайших альбомов всех времен" по версии журнала Rolling Stone. В 2004 году журнал Rolling Stone отдал Боуи 39-е место в списке "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и 23-ю позицию в списке "100 величайших вокалистов всех времен".