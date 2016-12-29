Вышла аудиокнига с диктофонными записями агента Купера из сериала "Твин Пикс"

Монологи зачитал актер Кайл Маклахлен.
Монологи зачитал актер Кайл Маклахлен, который сыграл роль агента Купера в сериале.
Аудиокнига доступна для записи на iTunes и на Amazon. Она содержит 42 записи, в которых агент рассказывает о своих наблюдениях и мыслях, попутно рассказывая сюжет сериала.
Ранее записи агента Купера уже издавались на кассетах, в аудиокнигу вошли новые отрывки.
В апреле прошлого года режиссер сериала Дэвид Линч отказался от производства сериала из-за расхождений во взглядах на бюджет, заявив, что выделенных ему средстве недостаточно для воплощения написанного сценария. Затем Линч вернулся на роль режиссера "Твин пикс", сказав, что "слухи – это не то, что кажется. Шоу возвращается".
Позже появилась информация о том, что новый сезон сериала выйдет на экраны в 2017 году. Сериал появится на экранах после 25 летнего перерыва.ZN.UA