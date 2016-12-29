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Вышла аудиокнига с диктофонными записями агента Купера из сериала "Твин Пикс"

29 декабря в 14:21

Монологи зачитал актер Кайл Маклахлен.

твин пикс
Новый сезон "Твин Пикс" выйдет на экраны в 2017 году
kinopoisk.ru
Вышла аудиокнига "Диана…записи агента Купера из Твин Пикс", которая состоит из диктофонных записей главного героя сериала, сообщается на фанатском сайте Welcome to Twin Peaks.

Монологи зачитал актер Кайл Маклахлен, который сыграл роль агента Купера в сериале.

Аудиокнига доступна для записи на  iTunes и на Amazon. Она содержит 42 записи, в которых агент рассказывает о своих наблюдениях и мыслях, попутно рассказывая сюжет сериала.

Ранее записи агента Купера уже издавались на кассетах, в аудиокнигу вошли новые отрывки.

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В апреле прошлого года  режиссер сериала Дэвид Линч отказался от производства сериала из-за расхождений во взглядах на бюджет, заявив, что выделенных ему средстве недостаточно для воплощения написанного сценария. Затем Линч вернулся на роль режиссера "Твин пикс", сказав, что "слухи – это не то, что кажется. Шоу возвращается".

Позже появилась информация о том, что новый сезон сериала выйдет на экраны в 2017 году. Сериал появится на экранах после 25 летнего перерыва.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги сериал аудиокнига актер
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