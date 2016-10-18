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Вышел второй трейлер экранизации Assassin's Creed

18 октября в 16:42

В фильме снялись Майкл Фассбендер и Марион Котийяр.

Assassin
Фильм выйдет на экраны в декабре 2016 года
Кинопоиск
Студия 20th Century Fox на своем канале на YouTube опубликовала второй трейлер фильма "Кредо убийцы", основанного на серии компьютерных игр Assassin's Creed.

Благодаря революционной технологии, которая высвобождает генетическую память, Каллум Линч переживает приключения своего предка Агилара в Испании XV столетия. Заполучив невероятные знания и способности, Каллум сразится с рыцарями ордена тамплиеров в наше время.

Режиссером фильма выступил Джастин Курзель, а главные роли в нем исполнили Майкл Фассбендер и Марион Котийяр.

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Премьера картины состоится в декабре 2016 года.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Доктор Стрэндж".

По материалам: ZN.UA
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