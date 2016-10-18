Вышел второй трейлер экранизации Assassin's Creed

В фильме снялись Майкл Фассбендер и Марион Котийяр.

Фильм выйдет на экраны в декабре 2016 года Кинопоиск

Студия 20th Century Fox на своем канале на YouTube опубликовала второй трейлер фильма "Кредо убийцы" , основанного на серии компьютерных игр Assassin's Creed.

Благодаря революционной технологии, которая высвобождает генетическую память, Каллум Линч переживает приключения своего предка Агилара в Испании XV столетия. Заполучив невероятные знания и способности, Каллум сразится с рыцарями ордена тамплиеров в наше время.

Режиссером фильма выступил Джастин Курзель, а главные роли в нем исполнили Майкл Фассбендер и Марион Котийяр.

Премьера картины состоится в декабре 2016 года.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Доктор Стрэндж".