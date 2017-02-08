Вышел трейлер нового фильма с Арнольдом Шварценеггером

Фильм расскажет историю мужчины, совершившего убийство авиадиспетчера.

Арнольд Шварценеггер сыграет мужчину, убившего авиадиспетчера

Арнольд Шварценеггер на своей странице на Facebook опубликовал первый трейлер фильма "Последствия", в котором он сыграл главную роль.

По сюжету герой теряет в авиакатастрофе жену и беременную дочь. Он решает сам наказать диспетчера, виновного в происшествии. Фильм основан на реальной истории Виталия Калоева, совершившего убийство авиадиспетчера Питера Нильсена.

Режиссером фильма выступил Эллиотт Лестер, а сценаристом – Хавьер Гульон.

Премьера фильма запланирована на 7 апреля.

В 2002 году жена, дочь и сын Калоева летели в самолете "Башкирских авиалиний" и погибли в авиакатастрофе, которая произошла по вине диспетчера Питера Нильсена. Через два года Калоев выследил Нильсена и убил. Россиянин был приговорен к 8 годам заключения, но в 2007 году освобожден по УДО. В 2008 году Калоева назначили заместителем министра строительства и архитектуры Северной Осетии.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Лига справедливости".