Топ Новости
<
>

Вышел трейлер мультфильма "Lego Ниндзяго фильм"

9 февраля в 18:33

Премьера мультфильма запланирована на сентябрь этого года.

33
«Lego Ниндзяго фильм» выйдет на экраны в сентябре 2017 года
Студия Warner Bros. Pictures Ukraine на своей странице на YouTube опубликовала первый трейлер мультфильма "Lego Ниндзяго фильм".

Мультфильм расскажет о шестерых молодых ниндзя, которые защищают остров Ниндзяго. Под покровом ночи талантливые воины, используя все свои навыки и подручные средства, борются с различными монстрами и преступниками. А днем они обычные подростки, которые борются против своего главного врага - высшей школы.

Мультфильм выйдет в украинский прокат 21 сентября.

Читайте также: Вышел трейлер драмы "Роковое искушение" Софии Копполы

Ранее в сети появился первый тизер украинского фильма о супергероях "Сторожевая застава".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги мультфильм фильм трейлер Lego
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.91
EUR 28.70
Последние новости