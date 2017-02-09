Вышел трейлер мультфильма "Lego Ниндзяго фильм"

Премьера мультфильма запланирована на сентябрь этого года.

«Lego Ниндзяго фильм» выйдет на экраны в сентябре 2017 года

Студия Warner Bros. Pictures Ukraine на своей странице на YouTube опубликовала первый трейлер мультфильма "Lego Ниндзяго фильм".

Мультфильм расскажет о шестерых молодых ниндзя, которые защищают остров Ниндзяго. Под покровом ночи талантливые воины, используя все свои навыки и подручные средства, борются с различными монстрами и преступниками. А днем они обычные подростки, которые борются против своего главного врага - высшей школы.

Мультфильм выйдет в украинский прокат 21 сентября.

Ранее в сети появился первый тизер украинского фильма о супергероях "Сторожевая застава".