Вышел трейлер мультфильма "Lego Ниндзяго фильм"

Премьера мультфильма запланирована на сентябрь этого года.
Мультфильм расскажет о шестерых молодых ниндзя, которые защищают остров Ниндзяго. Под покровом ночи талантливые воины, используя все свои навыки и подручные средства, борются с различными монстрами и преступниками. А днем они обычные подростки, которые борются против своего главного врага - высшей школы.
Мультфильм выйдет в украинский прокат 21 сентября.
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