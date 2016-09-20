Вышел трейлер фильма "Пассажиры" с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом

Фильм выйдет на экраны в декабре этого года.

Главные роли в фильме исполнили Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт Кинопоиск

Студия Sony Pictures на своей странице на YouTube опубликовала трейлер фильма "Пассажиры", режиссером которого выступил Мортен Тильдум. Главные роли в картине исполнили Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт.

Космический корабль с пятью тысячами пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Все идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия — 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках жизнь и судьба всех обитателей корабля.

Премьера фильма состоится в декабре 2016 года.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Доктор Стрэндж".