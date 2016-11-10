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Вышел первый трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона

10 ноября в 17:46

Фильм выйдет на экраны в июле 2017 года.

валериан
Фильм "Валериан и город тысячи планет" выйдет на экраны в июле 2017 года
Кинопоиск
Студия Europa на своем канале на YouTube опубликовала первый трейлер "Валериан и город тысячи планет", режиссером которого выступил Люк Бессон. В основу сюжета фильма положен французский комикс "Валериан".

2700 год, Валериан и Лорелин — космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы самых причудливых обитателей планеты Альфа, где живут тысячи обитателей различных миров со всех уголков галактики.

В фильме снялись Кара Делевинь, Итан Хоук, Джон Гудман, Дэйн ДеХаан, Клайв Оуэн, Рутгер Хауэр, Рианна и другие.

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Комикс издавался во Франции с 1967 по 2010 год. Главные герои, брюнет Валерьян и его рыжеволосая спутница Лорелин путешествовали во времени и пространстве. Сильный, смелый и добрый герой в компании сексапильной и очень умной девушки переживали самые разные приключения, ну а сам комикс повлиял на дальнейшее развитие фантастики. Следы "Валерьяна и Лорелин" можно найти в самых разных картинах – от "Звездных войн" до "Пятого элемента" и "Аватара".

Ранее сообщалось о том, что кинокомпания Люка Бессона снимет фильм о катастрофе российской подводной лодки "Курск".

По материалам: ZN.UA
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