Вышел первый тизер мультфильма "Тачки 3"

Мультфильм выйдет на экраны в июне 2017 года.

В первом тизере Молния Маккуин попадает в аварию

Студия Disney Pixar на своем канале на YouTube опубликовала первый тизер мультфильма "Тачки 3", который расскажет о приключениях гоночного автомобиля Молнии Маккуина.

В представленном тизере показываются гонки, в ходе которых Маккуин попадает в аварию. Ролик сопровождается комментарием "С этого момента все изменится".

Мультфильм выйдет на экраны в июне 2017 года.

Ранее сообщалось о том, что мультфильм "Зоотрополис", который рассказывает о жизни города, полностью населенного животными, за две недели в украинском прокате собрал 1 миллион 347 тысяч долларов, что делает его самым успешным мультфильмом из всех, которые когда-либо транслировались в украинском прокате.