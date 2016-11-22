Вышел первый тизер мультфильма "Тачки 3"

Мультфильм выйдет на экраны в июне 2017 года.
В представленном тизере показываются гонки, в ходе которых Маккуин попадает в аварию. Ролик сопровождается комментарием "С этого момента все изменится".
Мультфильм выйдет на экраны в июне 2017 года.
Ранее сообщалось о том, что мультфильм "Зоотрополис", который рассказывает о жизни города, полностью населенного животными, за две недели в украинском прокате собрал 1 миллион 347 тысяч долларов, что делает его самым успешным мультфильмом из всех, которые когда-либо транслировались в украинском прокате.ZN.UA