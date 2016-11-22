Топ Новости
<
>

Вышел первый тизер мультфильма "Тачки 3"

22 ноября в 11:29

Мультфильм выйдет на экраны в июне 2017 года.

33
В первом тизере Молния Маккуин попадает в аварию
Студия Disney Pixar на своем канале на YouTube опубликовала первый тизер мультфильма "Тачки 3", который расскажет о приключениях гоночного автомобиля Молнии Маккуина.

В представленном тизере показываются гонки, в ходе которых Маккуин попадает в аварию. Ролик сопровождается комментарием "С этого момента все изменится".

Мультфильм выйдет на экраны в июне 2017 года.

Читайте также: Вышел первый тизер фильма "Стражи галактики 2"

Ранее сообщалось о том, что мультфильм "Зоотрополис", который рассказывает о жизни города, полностью населенного животными, за две недели в украинском прокате собрал 1 миллион 347 тысяч долларов, что делает его самым успешным мультфильмом из всех, которые когда-либо транслировались в украинском прокате.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги мультфильм тизер Тачки
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.78
EUR 27.41
Последние новости