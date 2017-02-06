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Вышел новый трейлер восьмого "Форсажа"

6 февраля в 12:27

Премьера фильма запланирована на апрель 2017 года.

форсаж 8
Новый "Форсаж" выйдет на экраны в апреле этого года
Кинопоиск
В сети появился первый трейлер фильма "Форсаж 8", главную злодейку в котором сыграет Шарлиз Терон.

На съемочную площадку также вернутся Вин Дизель, Мишель Родригес, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем и Тайриз Гибсон. В восьмом "Форсаже" может также появиться герой погибшего Пола Уокера — его могут воспроизвести с помощью компьютерной графики. 

По сюжету, команда "Форсажа" обретает некое подобие спокойной жизни, но загадочная женщина возвращает Доминика Торетто в криминальный мир.

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Ранее Дизель заявил о том, что у "Форсажа" появятся приквелы и спин-оффы. По его словам, команда уже начала работу над ними и прописала сюжетные линии для некоторых персонажей.

Для Universal киносерия "Форсаж" — самый прибыльный проект. Седьмая картина установила мировой рекорд, собрав за первый уикенд в американском прокате 143,6 млн. долларов и 384 млн. долларов в мировом прокате.

По материалам: ZN.UA
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Тэги трейлер Форсаж фильм кино
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