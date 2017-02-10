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Вышел новый трейлер фильма "Сфера" с Томом Хэнксом и Эммой Уотсон

10 февраля в 17:06

Премьера фильма запланирована на апрель этого года.

сфера
"Сфера" выйдет на экраны в апреле этого года
Кинопоиск
В сети появился новый трейлер фильма "Сфера", который стал экранизацией романа Дэйва Эггерса.

Фильм расскажет об интернет-компании The Circle, объединяющей в единую систему электронную почту своих пользователей, странички в социальных сетях, информацию о банковских картах и покупках. Результатом этого процесса становится получение человеком универсального онлайн-идентификатора. Но на практике не все так гладко: проект, позиционируемый как новая ступень в развитии технологий, преследует и другие, более грязные цели.

Роли в фильме исполнили Том Хэнкс, Эмма Уотсон и Джон Бойега.

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Ранее был опубликован новый трейлер фильма "Стражи галактики 2".

По материалам: ZN.UA
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