Вышел новый трейлер фильма "Сфера" с Томом Хэнксом и Эммой Уотсон

Премьера фильма запланирована на апрель этого года.
Фильм расскажет об интернет-компании The Circle, объединяющей в единую систему электронную почту своих пользователей, странички в социальных сетях, информацию о банковских картах и покупках. Результатом этого процесса становится получение человеком универсального онлайн-идентификатора. Но на практике не все так гладко: проект, позиционируемый как новая ступень в развитии технологий, преследует и другие, более грязные цели.
Роли в фильме исполнили Том Хэнкс, Эмма Уотсон и Джон Бойега.
Ранее был опубликован новый трейлер фильма "Стражи галактики 2".ZN.UA