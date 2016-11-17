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Вышел новый трейлер фильма "Конг: Остров черепа"

17 ноября в 14:30

Фильм выйдет на экраны в марте 2017 года.

конг
"Конг: Остров черепа" выйдет на экраны в марте 2017 года
Кинопоиск
В сети появился новый трейлер фильма "Конг: Остров черепа", главную роль в котором исполнит Том Хиддлстон.

Действие фильма переносит зрителя в 70-е года прошлого века. Главный герой организует экспедицию к Острову Черепа, вечно покрытому туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг, чтобы найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Во время нелегких поисков путешественникам предстоит столкнуться с кошмарным миром монстров жуткого острова.

Кроме Хиддлстона, в картине снялись Бри Ларсон, Тоби Кеббелл, Сэмюэл Л. Джексон и другие.

Фильм выйдет на экраны в марте 2017 года.

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Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.

По материалам: ZN.UA
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