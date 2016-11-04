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Вышел новый трейлер "Чудо-женщины" с Галь Гадот

4 ноября в 10:41

Фильм выйдет на экраны 1 июня 2017 года.

чудо-женщина
Роль Чудо-женщины в фильме исполнит Галь Гадот
Кинопоиск
Студия  Warner Bros. на своем канале на YouTube опубликовала новый трейлер фильма "Чудо-женщина", главную роль в котором сыграла Галь Гадот.

Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного ото внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти и свое истинное предназначение.

В фильме также снялись Крис Пайн, Робин Райт, Конни Нильсен, Дэвид Тьюлис, Елена Анайя и другие.

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Ранее Warner Bros. также представила трейлер фильма "Лига справедливости".

По материалам: ZN.UA
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