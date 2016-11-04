Вышел новый трейлер "Чудо-женщины" с Галь Гадот

Фильм выйдет на экраны 1 июня 2017 года.
Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного ото внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти и свое истинное предназначение.
В фильме также снялись Крис Пайн, Робин Райт, Конни Нильсен, Дэвид Тьюлис, Елена Анайя и другие.
Ранее Warner Bros. также представила трейлер фильма "Лига справедливости".ZN.UA