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Вышел новый тизер сериала "Твин Пикс"

29 апреля в 13:00

Сериал выйдет на экраны в мае этого года.

твин пикс
"Твин Пикс" вернется на экраны после 25-летнего перерыва
kinopoisk.ru
На официальном канале сериала "Твин Пикс" появился новый тизер продолжения шоу.

В новом ролике можно увидеть новые кадры, на которых присутствуют только виды города и природа. В частности, можно увидеть полицейский участок и кафе, в которых развивалось действие предыдущих серий, и Черный Вигвам.

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В новом сезоне сериала сыграют Моника Беллуччи, Тим Рот, Наоми Уоттс, Джим Белуши, Аманда Сейфрид, Эшли Джадд. К своим ролям вернутся некоторые актеры, снявшиеся в первых двух сезонах: Дэвид Духовны, Кайл Маклахлен, Шерил Ли, Дэвид Патрик Келли и Шерилин Фенн.

В апреле прошлого года  режиссер сериала Дэвид Линч отказался от производства сериала из-за расхождений во взглядах на бюджет, заявив, что выделенных ему средстве недостаточно для воплощения написанного сценария. Затем Линч вернулся на роль режиссера "Твин пикс", сказав, что "слухи – это не то, что кажется. Шоу возвращается".

Позже появилась информация о том, что новый сезон сериала выйдет на экраны в 2017 году. Сериал появится на экранах после 25 летнего перерыва. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги сериал Линч тизер режиссер
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