Вышел новый тизер сериала "Твин Пикс"

Сериал выйдет на экраны в мае этого года.
В новом ролике можно увидеть новые кадры, на которых присутствуют только виды города и природа. В частности, можно увидеть полицейский участок и кафе, в которых развивалось действие предыдущих серий, и Черный Вигвам.
В новом сезоне сериала сыграют Моника Беллуччи, Тим Рот, Наоми Уоттс, Джим Белуши, Аманда Сейфрид, Эшли Джадд. К своим ролям вернутся некоторые актеры, снявшиеся в первых двух сезонах: Дэвид Духовны, Кайл Маклахлен, Шерил Ли, Дэвид Патрик Келли и Шерилин Фенн.
В апреле прошлого года режиссер сериала Дэвид Линч отказался от производства сериала из-за расхождений во взглядах на бюджет, заявив, что выделенных ему средстве недостаточно для воплощения написанного сценария. Затем Линч вернулся на роль режиссера "Твин пикс", сказав, что "слухи – это не то, что кажется. Шоу возвращается".
Позже появилась информация о том, что новый сезон сериала выйдет на экраны в 2017 году. Сериал появится на экранах после 25 летнего перерыва.ZN.UA