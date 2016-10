Вышел альбом с неизданными песнями Дэвида Боуи

В альбом включены песни "When I Met You", "No Plan" и "Killing A Little Time".

Вышел альбом с саундтреками к мюзиклу Lazarus Кинопоиск

Выпущена запись мюзикла "Lazarus" с неизданными песнями Дэвида Боуи

В альбом включены три ранее не публиковавшиеся песни из мюзикла, записанные самим Боуи — "When I Met You", "No Plan" и "Killing A Little Time". Первые две песни были проиграны в эфире радио "Би-би-си" 18 октября. На диск также попала песня "Lazarus", ранее вышедшая на альбоме Blackstar.

"Lazarus" был написан Боуи совместно с Эндой Уолшем. Первые премьеры мюзикла состоялись в Нью-Йорке в декабре-январе 2015-2016 гг. Лондонская премьера состоится 25 октября.

Ранее сообщалось о том, что альбом Боуи "Blackstar", который вышел за два дня до смерти музыканта, возглавил чарт журнала Billboard. За первую неделю было продано 181 тысячу копий альбома, что стало наибольшим количеством проданных экземпляров альбомов Боуи с 1991 года. Кроме того, "Blackstar" прервал пятинедельное лидерство альбома Адель "25".

Последний альбом Боуи был высоко оценен критиками. Журнал Rolling Stone охарактеризовал Blackstar как "лучший антипоп-музыкальный шедевр Боуи с семидесятых годов".