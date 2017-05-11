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Второй полуфинал "Евровидения 2017": онлайн-трансляция

11 мая в 18:30

Трансляция начнется в 22:00 по Киеву.

Евровидение1
Сегодня будут определены все финалисты "Евровидения"
Eurovision.tv
11 мая в Киеве состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение", по результатам которого станут известны имена всех финалистов.

Во втором полуфинале выступят 18 участников, 10 из которых выйдут в финал.

Как сообщают организаторы шоу, во втором полуфинале ожидается выступление ведущих "Евровидения", которые споют и сыграют на музыкальных инструментах.

Порядок выступления участников в полуфинале:

  1. Сербия: Тияна Богичевич — In Too Deep 
  2. Австрия: Натан Трент — Running On Air 
  3. Македония: Яна Бурческа — Dance Alone 
  4. Мальта: Клаудия Фаниелло — Breathlessly 
  5. Румыния: Илинка и Алекс Флоря — Yodel It! 
  6. Нидерланды: OG3NE — Lights and Shadows 
  7. Венгрия: Йоцы Папай — Origo 
  8. Дания: Аня Ниссен — Where I Am
  9. Ирландия: Брендан Мюррей — Dying to Try
  10. Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон — Spirit of the Night 
  11. Хорватия: Жак Худек — My Friend 
  12. Норвегия: JOWST — Grab The Moment 
  13. Швейцария: Timebelle — Apollo 
  14. Беларусь: NAVIBAND — Гісторыя Майго Жыцця 
  15. Болгария: Кристиан Костов — Beautiful Mess 
  16. Литва: Fusedmarc — Rain Of Revolution 
  17. Эстония: Койт Тооме и Лаура — Verona 
  18. Израиль: Имри Зив — I Feel Alive

Трансляция полуфинала начнется в 22:00 по Киеву.

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ZN.UA проведет текстовую трансляцию второго полуфинала "Евровидения".

 

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Евровидение Киев трансляция
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