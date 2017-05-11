Второй полуфинал "Евровидения 2017": онлайн-трансляция

Трансляция начнется в 22:00 по Киеву.
Во втором полуфинале выступят 18 участников, 10 из которых выйдут в финал.
Как сообщают организаторы шоу, во втором полуфинале ожидается выступление ведущих "Евровидения", которые споют и сыграют на музыкальных инструментах.
Порядок выступления участников в полуфинале:
- Сербия: Тияна Богичевич — In Too Deep
- Австрия: Натан Трент — Running On Air
- Македония: Яна Бурческа — Dance Alone
- Мальта: Клаудия Фаниелло — Breathlessly
- Румыния: Илинка и Алекс Флоря — Yodel It!
- Нидерланды: OG3NE — Lights and Shadows
- Венгрия: Йоцы Папай — Origo
- Дания: Аня Ниссен — Where I Am
- Ирландия: Брендан Мюррей — Dying to Try
- Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон — Spirit of the Night
- Хорватия: Жак Худек — My Friend
- Норвегия: JOWST — Grab The Moment
- Швейцария: Timebelle — Apollo
- Беларусь: NAVIBAND — Гісторыя Майго Жыцця
- Болгария: Кристиан Костов — Beautiful Mess
- Литва: Fusedmarc — Rain Of Revolution
- Эстония: Койт Тооме и Лаура — Verona
- Израиль: Имри Зив — I Feel Alive
Трансляция полуфинала начнется в 22:00 по Киеву.
ZN.UA проведет текстовую трансляцию второго полуфинала "Евровидения".
ZN.UA