Всеукраинский фотоконкурс "Благотворительность в объективе" начал прием работ

Работы принимаются до 15 января 2017 года.

Каждый конкурсант может подать не более трех работ Український форум благодійників

Украинский форум благотворителей объявляет о старте VII Всеукраинского фотоконкурса "Благотворительность в объективе", который традиционно проходит под патронатом Национального союза фотохудожников Украины (патронат № 016/2016).

Участники фотоконкурса:

- физические лица – любители и профессионалы искусства фотографии;

- юридические лица - благотворительные фонды и организации, общественные организации, бизнес-компании, которые внедряют благотворительные программы, и т. п;

- СМИ, информационные агентства.

Номинации

К конкурсу допускаются работы всех фотографических жанров (портрет, репортаж и др.) по номинациям:

• "Благотворительность несет надежду детям" (фотографии, иллюстрирующие помощь различным уязвимым и социально незащищенным категориям детей, которые нуждаются в общественной помощи)

• "Благотворительность приближает мир" ( фотографии, связанные с волонтерской, гуманитарной и иной благотворительной помощи участникам и пострадавшим от военных событий на Востоке Украины; фотографии, пропагандирующие примирения как важный шаг к выходу из конфликта; фотографии не могут пропагандировать военное насилие как средство разрешения конфликта)

• "Благотворительность спасает здоровье" (фотографии, пропагандирующих ценность человеческой жизни и здоровья и освещают примеры их сохранения путем оказания помощи отдельным гражданам или медицинским учреждениям)

• "Благотворительность помогает незащищенным" (фотографии, иллюстрирующие помощь семьям в кризисных ситуациях, людям пожилого возраста, бездомным, людям с особыми потребностями, помощь пострадавшим от природных катаклизмов, другим социально-уязвимым категориям населения)

• "Благотворительность дарит улыбку" ( фотографии, изображающие положительные эмоции, радостные события, связанные с благотворительностью)

• "Благотворительность в событиях" (фотографии, которые изображают проведения благотворительных образовательных, спортивных или культурных инициатив, например, фотографии с благотворительных марафонов, соревнований, спектаклей, концертов, мероприятий, др)

• "Волонтерство меняет мир" (фотографии, которые изображают активную работу волонтеров в различных сферах общественной жизни)

• "Благотворительность глазами детей" (фотографии, сделанные детьми в возрасте от 7 до 18 лет и представляют их видение благотворительности)

• "Благотворительность в медиа-проектах" (номинация для редакций масс-медиа, фотоработы о успешный опыт благотворительности от корреспондентов-фотографов)

Определение победителей

Победителей определит Жюри. Жюри выберет лучшие 6 работ фотоконкурса и лучшую работу в каждой номинации. До 40 фотографий войдут в передвижной фотовыставки "Благотворительность в объективе" и фотокаталогам конкурса.

победителей ждут:

• денежные премии (первая премия - 15 000 грн., вторая премия – 10 000 грн., третья премия – 5 000 грн.);

• специальная премия от Гуманитарного штаба Рината Ахметова (9 000 грн) за освещение темы "Дети, раненые войной";

• памятные награды от Национального союза фотохудожников;

• ценные призы от партнеров фотоконкурса.

Требования к фотографиям

Каждый конкурсант может подать не более 3-х работ (или трех серий работ не более 3 фоторабот в серии), отвечающие следующим требованиям:

• цифровые фотографии в виде электронных файлов с максимально достижимыми показателями качества и размерами изображения в формате JPEG без сжатия, не менее 300 dpi, размер фотографии для загрузки не превышает 10 Мб;

• каждая электронная фотография подписана фамилией или названием учреждения юридического латинскими буквами с порядковым номером фотографии (например, TOV-Flora__№1, где TOV-Flora — это юридическое название конкурсанта, №1 — это первая фотография из трех возможных).

Как стать участником

Для участия в конкурсные конкурсанты должны заполнить он-лайн анкету участника конкурса и прислать ее вместе с фотографиями через электронный ресурс http://ufb.org.ua/photokonkurs.

Работы принимаются до 18:00 15 января 2017 года (работы, поступившие после 18:00 15 января к рассмотрению приниматься не будут).

Контактный адрес в случае возникновения вопросов photo.blagodiynist@gmail.com.

Под патронатом НСФХУ

Международный партнер: Волонтеры ООН

Генеральный партнер: Благотворительный Фонд Рината Ахметова "Развитие Украины"

Организационный партер: Фонд Семьи Загорий

Партнеры: Amway, Lifecell

Информационные партнеры: "Зеркало недели", "Общественное пространство", FOTO.ua