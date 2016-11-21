Всеукраинский фотоконкурс "Благотворительность в объективе" начал прием работ

Работы принимаются до 15 января 2017 года.
Участники фотоконкурса:
- физические лица – любители и профессионалы искусства фотографии;
- юридические лица - благотворительные фонды и организации, общественные организации, бизнес-компании, которые внедряют благотворительные программы, и т. п;
- СМИ, информационные агентства.
Номинации
К конкурсу допускаются работы всех фотографических жанров (портрет, репортаж и др.) по номинациям:
• "Благотворительность несет надежду детям" (фотографии, иллюстрирующие помощь различным уязвимым и социально незащищенным категориям детей, которые нуждаются в общественной помощи)
• "Благотворительность приближает мир" ( фотографии, связанные с волонтерской, гуманитарной и иной благотворительной помощи участникам и пострадавшим от военных событий на Востоке Украины; фотографии, пропагандирующие примирения как важный шаг к выходу из конфликта; фотографии не могут пропагандировать военное насилие как средство разрешения конфликта)
• "Благотворительность спасает здоровье" (фотографии, пропагандирующих ценность человеческой жизни и здоровья и освещают примеры их сохранения путем оказания помощи отдельным гражданам или медицинским учреждениям)
• "Благотворительность помогает незащищенным" (фотографии, иллюстрирующие помощь семьям в кризисных ситуациях, людям пожилого возраста, бездомным, людям с особыми потребностями, помощь пострадавшим от природных катаклизмов, другим социально-уязвимым категориям населения)
• "Благотворительность дарит улыбку" ( фотографии, изображающие положительные эмоции, радостные события, связанные с благотворительностью)
• "Благотворительность в событиях" (фотографии, которые изображают проведения благотворительных образовательных, спортивных или культурных инициатив, например, фотографии с благотворительных марафонов, соревнований, спектаклей, концертов, мероприятий, др)
• "Волонтерство меняет мир" (фотографии, которые изображают активную работу волонтеров в различных сферах общественной жизни)
• "Благотворительность глазами детей" (фотографии, сделанные детьми в возрасте от 7 до 18 лет и представляют их видение благотворительности)
• "Благотворительность в медиа-проектах" (номинация для редакций масс-медиа, фотоработы о успешный опыт благотворительности от корреспондентов-фотографов)
Определение победителей
Победителей определит Жюри. Жюри выберет лучшие 6 работ фотоконкурса и лучшую работу в каждой номинации. До 40 фотографий войдут в передвижной фотовыставки "Благотворительность в объективе" и фотокаталогам конкурса.
победителей ждут:
• денежные премии (первая премия - 15 000 грн., вторая премия – 10 000 грн., третья премия – 5 000 грн.);
• специальная премия от Гуманитарного штаба Рината Ахметова (9 000 грн) за освещение темы "Дети, раненые войной";
• памятные награды от Национального союза фотохудожников;
• ценные призы от партнеров фотоконкурса.
Требования к фотографиям
Каждый конкурсант может подать не более 3-х работ (или трех серий работ не более 3 фоторабот в серии), отвечающие следующим требованиям:
• цифровые фотографии в виде электронных файлов с максимально достижимыми показателями качества и размерами изображения в формате JPEG без сжатия, не менее 300 dpi, размер фотографии для загрузки не превышает 10 Мб;
• каждая электронная фотография подписана фамилией или названием учреждения юридического латинскими буквами с порядковым номером фотографии (например, TOV-Flora__№1, где TOV-Flora — это юридическое название конкурсанта, №1 — это первая фотография из трех возможных).
Как стать участником
Для участия в конкурсные конкурсанты должны заполнить он-лайн анкету участника конкурса и прислать ее вместе с фотографиями через электронный ресурс http://ufb.org.ua/photokonkurs.
Работы принимаются до 18:00 15 января 2017 года (работы, поступившие после 18:00 15 января к рассмотрению приниматься не будут).
Контактный адрес в случае возникновения вопросов photo.blagodiynist@gmail.com.
Под патронатом НСФХУ
Международный партнер: Волонтеры ООН
Генеральный партнер: Благотворительный Фонд Рината Ахметова "Развитие Украины"
Организационный партер: Фонд Семьи Загорий
Партнеры: Amway, Lifecell
Информационные партнеры: "Зеркало недели", "Общественное пространство", FOTO.uaУкраїнський форум благодійників