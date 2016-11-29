Все фильмы о Гарри Поттере собрали в одно 78-минутное видео

Видео получило название Wizardhood.

Фильмы о Гарри Поттере собрали в одно видео кадр из к/ф

Фанат фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Тим Стифлер объединил все картины серии в один 78-минутный ролик. Видео, получившее название Wizardhood, было опубликовано на сайте Vimeo.

Видео начинается с момента прибытия Гарри в Хогвартс в первом фильме и заканчивается финальной битвой с Воланд-де-Мортом, в результате которой злой волшебник погибает.

Стоит отметить, что все восемь фильмов серии о Гарри Поттере в общей сложности занимают 1140 минут, поэтому короткая версия приключений мальчика-волшебника подойдет для тех, кто не может потратить такое время на просмотр картин.

17 ноября в украинский прокат вышел фильм "Фантастические твари и места их обитания", который стал спин-оффом фильмов о Гарри Поттере.

Действие фильма развернется примерно за 70 лет до событий поттерианы. Главный герой спин-оффа, Ньют Скамандер – зоолог, который занимается изучением неизвестных живых существ. В США он должен познакомиться с членами тайного общества колдунов, которые помогут ему в исследованиях.

Главную роль в фильме сыграл Эдди Редмэйн, завоевавший популярность после выхода ленты "Вселенная Стивена Хокинга". Также роли в фильме исполнили Эзра Миллер, Джемма Чан, Рон Перлман, Саманта Мортон , Кэтрин Уотерстон, Кармен Эджого, Дэн Фоглер, Колин Фаррелл и Джон Войт.