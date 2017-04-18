Восьмая часть "Форсажа" установила рекорд в прокате

За первый уик-энд картина собрала 532,5 миллиона долларов.

Восьмой "Форсаж" собрал 532,5 миллиона долларов за первый уик-энд

Фильм "Форсаж 8" установил новый рекорд по сборам в прокате, собрав за первый уик-энд 532,5 миллиона долларов, сообщает портал Сomingsoon . Отмечается, что 432,3 миллиона были собраны в мировом прокате, а 100,2 миллиона пришлись на домашний прокат.

Фильм стартовал в 23 тысячах кинотеатров в 63 странах мира. Картине удалось обойти фильм "Звездные войны: Пробуждение силы", который заработал 529 миллионов долларов за первый прокатный уик-энд. Кроме того, сборы "Форсажа" стали рекордными для студии Universal, превысив показатели "Мира Юрского периода", который собрал за первые выходные 525,5 миллионов долларов.

Ранее Дизель заявил о том, что у "Форсажа" появятся приквелы и спин-оффы. По его словам, команда уже начала работу над ними и прописала сюжетные линии для некоторых персонажей.

Для Universal киносерия "Форсаж" — самый прибыльный проект. Седьмая картина установила мировой рекорд, собрав за первый уикенд в американском прокате 143,6 млн. долларов и 384 млн. долларов в мировом прокате.