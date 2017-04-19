Во Франковске покажут спектакль всемирно известного режиссера Някрошюса

На фестивале Porto Franko будет представлен спектакль "Мастер голода".

На фестивале Porto Franko будет показан спектакль Эймунтаса Някрошюса

С 14 по 18 июня в Ивано-Франковске состоится фестиваль Porto Franko. Как признались ZN.UA организаторы, на это время город превратится в "порт искусства" и станет культурной столицей Украины.

На Porto Franko ждут иностранных театральных гостей (пока программа уточняется), но уже сейчас организаторы рассказали, что в стадии успешного завершения переговоры с культовым литовским театром Meno Fortas, которым руководит всемирно известный режиссер Эймунтас Някрошюс.

Участники и гости фестиваля увидят одну из последних постановок гениального режиссера - "Мастер голода". Этот спектакль родилась сначала как этюд для одного из международных фестивалей. Впоследствии замысел мастера приобрел сценическую весомость и его уникальную сценическую лексику. Проект навеян одним из последних произведений Франца Кафки о человеке, который изнуряет себя голодом и для которой этот процесс чем-то родственный с процессом "театральным": на радость толпы.

Главную мужскую роль в спектакле играет женщина – литовская актриса Виктория Куодите. Ее режиссер выбрал среди других, возможно, видя в таком выборе особый смысл. "В Литве не нашлось ни одного актера-мужчины, который бы сыграл эту историю так, как это хотелось бы мне. Виктория Куодите играет человека, внешняя оболочка которого настолько истощена, что видно как бьется его сердце", - отметил режиссер в одном из интервью.

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