В Южной Корее задержали клипмейкера Psy в связи с коррупционным скандалом

Клипмейкера подозревают в том, что он использовал свои связи с президентом для получения выгоды.

Клипмейкера Psy задержали по подозрению в коррупции

В Южной Корее задержали клипмейкера Ча Ун Тайка в связи с коррупционным скандалом , связанным с президентом страны Пак Кын Хе, сообщает ВВС.

Клипмейкера подозревают в том, что он использовал свои связи с президентом для того, чтобы выигрывать выгодные проекты. Его участие в скандале обусловлено его связью с подругой президента, Чхве Сун Силь. Она, как считается, использовала свой статус для получения денежных вознаграждений от ведущих южнокорейских компаний, например, Samsung.

46-летний музыкальный директор работал с Psy, чей клип Gangnam Style став самым популярным в истории, и южнокорейской группой Big Bang.

Напомним, 12 ноября на улицы столицы Южной Кореи Сеула с требованием отставки президента Пак Кын Хе вышли десятки протестующих. Протесты вызваны скандалом из-за вмешательства в государственные дела близкой подруги корейского лидера.

Политический скандал в Южной Корее разразился после того, как в конце октября журналисты кабельного канала JTBC нашли в мусорном баке одного из отелей Сеула планшет, на котором обнаружили 200 секретных документов 2012-2014 годов. Среди них оказались и 44 черновика речей Пак Кын Хе.

Выяснилось, что речи правила Чхве Сун Силь, которую оппозиция называет "гадалкой". Следователи подозревают ее во вмешательстве в государственные дела и использовании своего положения ради получения финансовой выгоды.

По версии следствия, она вынуждала предпринимателей жертвовать миллионы долларов подконтрольным ей фондам, помогала при выборе помощников президента и даже выбирала одежду для Пак Кын Хе.

Чхве Сун Силь арестована, ей предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении властью.

Подробнее о политическом кризисе в Южной Корее читайте в статье Виктора Каспрука "Приведут ли протесты в Южной Корее к "Паккынхегейту"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".