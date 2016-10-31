В возрасте 101 год умер известный советский актер Владимир Зельдин

Зельдин снялся в главных и эпизодических ролях десятков фильмов

Зельдин снялся в десятках фильмов РИА Новости

В Москве скончался известный советский актер Владимир Зельдин, которому в этом году исполнился 101 год.

Актер умер утром 21 октября в московской клинике им. Склифософского, сообщило РИА Новости.

Супруга актера Иветта Зельдина сообщила, что он три недели проходил обследование и лечение в военном госпитале, откуда его перевели в НИИ имени Склифосовского.

Актер снялся в десятках фильмах, среди которых "Карнавальная ночь", "Дядя Ваня", "Дуэнья", "Укрощение строптивой", "31 июня", "Десять негритят", "Вино из одуванчиков". С 1945 года Зельдин играл на сцене Центрального академического театра Российской армии.