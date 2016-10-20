В Великобритании опубликуют повесть Толкиена о любви человека и эльфийки

Книга будет издана в мае следующего года.

В Великобритании опубликуют «Повесть о Берене и Лютиэн» Толкиена The Verge

Рассказ повествует об истории любви человека Берена и эльфийки Лютиэн. Отец Лютиен, король эльфов, против их отношений, поэтому дает Берену невыполнимое задание, после осуществления которого тот сможет жениться на Лютиен. История была написана Толкиеном в 1917 году после того, как он вернулся с фронта.

"Повесть о Берене и Лютиэн" изначально была частью сборника "Сильмариллион", который был опубликован сыном писателя в 1977 году. Теперь же Кристофер Толкиен решил опубликовать повесть отдельно, собрав вместе тексты легенды, которые смогут "раскрыть аспекты истории, утраченные со временем", сообщили представители издательства.

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История Берена и Лютиэн очень много значила для Толкиена. Имена главных героев повести выгравированы на надгробии, которое писатель делит со своей женой Эдит.

Ранее в Великобритании был издан один из неоконченных рассказов Толкиена. Толкиен начал работу над "Историей Куллерво" в 1914 году во время учебы в колледже Оксфордского университета. Сказка, которая рассказывает историю о проклятом сироте со сверхъестественными способностями, основана на финском эпосе Калевала. Хотя Толкиен так и не закончил произведение, рассказ лег в основу его дальнейших сочинений и вымышленного языка.