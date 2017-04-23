В Великобритании на аукционе продали шубу бортпроводницы "Титаника"

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Лот ушел с молотка за 232 тысячи долларов.

Проданная шуба принадлежала стюардессе Мейбл Беннет Twitter/ZULEYDI P

В Великобритании на аукцион в качестве лота выставили шубу выжившей бортпроводницы первого класса "непотопляемого" пассажирского лайнера "", сообщает Xinhua

Начальная цена лота составляла 80 тысяч фунтов – порядка 102,5 тысяч долларов США. Однако в итоге его продали почти в два раза дороже - за 181 тысячу фунтов (232 тысячи долларов США).

Предмет гардероба Мейбл Беннет, первой владелицы шубы, приобрел британский коллекционер. По словам аукциониста Эндрю Олдриджа, данный лот стал одним из самых важных, проданных в течение нескольких последних лет.

Издание отмечает, что во время крушения лайнера Беннет схватила шубу, чтобы защититься от холода северной Атлантики, и набросить поверх ночной рубашки. Позже она на была подобрана спасательной шлюпкой.

Во время крушения "Титаника" Мейбл Беннет выжила и умерла в 1974 году, в возрасте 96 лет.

"Эту шубу носила моя великая тетя Мейбл, которая была бортпроводницей. Во время спасения с "Титаника" она была в одной ночной рубашке, и эта шуба была первым элементом одежды, схваченным ею, чтобы согреться. Моя тетя передала ее мне в 1960 году", - говорится в письме, приложенном к проданному лоту.

Эта же шуба была на ней на борту судна Red Star Line SS Lapland, которое доставило выживших пассажиров "Титаника" в Великобританию.

До продажи на аукционе шуба демонстрировалась в музее США.

"Титаник" - британский трансатлантический пароход класса "Олимпик". На момент ввода в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса потерпел крушение в северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом. Из 1317 пассажиров и 908 членов экипажа в живых осталось 1496 человек.

Ранее студия Immersive VR приступила к разработке приложения, которое позволяет вжиться в роль одного из пассажиров "Титаника" и пережить его гибель. Для наиболее полного воссоздания помещений и интерьера корабля разработчики изучили огромное количество книг и исторических документов.