В Университете Беркли открылся курс по "Игре престолов"

Слушателям курса предлагают выучить вымышленные языки сериала.

Студентам Университета Беркли предлагают прослушать курс по "Игре престолов"

Калифорнийский университет в Беркли открыл летний курс, посвященный языкам сериала "Игра престолов" , сообщает Mashable.

Курс, получивший название "Лингвистика "Игры престолов" и искусство создания языков" рассчитан на 40 слушателей и будет длиться шесть недель. За это время студентам предлагают выучить вымышленные языки сериала. В частности, обучать дотракийскому слушателей будет Дэвид Петерсон, автор языков сериала.

Представители университета отметили, что курс призван научить студентов создавать вымышленные языки, которые как можно более полно стараются воспроизвести все особенности языков, существующих в реальной жизни.

Фэнтези-сериал "Игра престолов" транслируется на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 12 статуэток премии "Эмми 2016".

Ранее стало известно о том, что седьмой сезон сериала выйдет на экраны летом 2017 года, вместо привычных для зрителя марта – апреля. Создатели сериала также подтвердили то, что седьмой сезон "Игры престолов" будет состоять из семи серий, а не из 10, как предыдущие сезоны.