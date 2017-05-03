В Украину уже прибыли делегации из 36 стран-участниц "Евровидения"

27 конкурсантов уже провели репетиции на главной сцене конкурса.

Участники "Евровидения" прибывают в Украину Eurovision.tv

На международный песенный конкурс "Евровидение 2017" , который в этом году пройдет в Киеве, уже прибыли представители 36 стран-участниц. Об этом на своей странице в Twitter написал вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

"На "Евровидение 2017" уже прибыли делегации из 36 стран-участниц, 27 конкурсантов уже провели полномасштабные репетиции на главной сцене", - написал он.

На #Євробачення2017 уже прибули делегації із 36-ти країн-учасниць, 27 конкурсантів уже провели повномасштабні репетиції на головній сцені. — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 3 травня 2017 р.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.