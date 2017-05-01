"Позывной "Зенит" покажет истории бойцов АТО.

На кинофестивале в Киеве покажут истории бойцов АТО Пресс-центр АТО/Facebook

В Украине пройдет первый фестиваль военного и патриотического кино. Покажут на нем пять документальных фильмов о жизни бойцов АТО.

"Торжественное открытие первого Фестиваля военного патриотического кино "Позывной Зенит" состоится в четверг, 4 мая, в 17:00 в кинотеатре украинского кино "Лира" (Киев, ул. Большая Житомирская, 40). Фестиваль продлится в течение месяца в сети кинотеатров КП "Киевкинофильм": "Лира", "Флоренция", "Факел", "Старт", "Луч", "Днепр", "Лейпциг", кинотеатр им. Т. Шевченко", - сообщили в Госкино, пишет "Укринформ".

Ранее сообщалось, что 18 мая в прокат выйдет украинский полнометражный художественный фильм "Чужая молитва".