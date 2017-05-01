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В Украине пройдет первый фестиваль военного и патриотического кино

1 мая в 09:03

"Позывной "Зенит" покажет истории бойцов АТО.

АТО ВСУ Широкино
На кинофестивале в Киеве покажут истории бойцов АТО
Пресс-центр АТО/Facebook
В Украине пройдет первый фестиваль военного и патриотического кино. Покажут на нем пять документальных фильмов о жизни бойцов АТО.

"Торжественное открытие первого Фестиваля военного патриотического кино "Позывной Зенит" состоится в четверг, 4 мая, в 17:00 в кинотеатре украинского кино "Лира" (Киев, ул. Большая Житомирская, 40). Фестиваль продлится в течение месяца в сети кинотеатров КП "Киевкинофильм": "Лира", "Флоренция", "Факел", "Старт", "Луч", "Днепр", "Лейпциг", кинотеатр им. Т. Шевченко", -  сообщили в Госкино, пишет "Укринформ".

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Ранее сообщалось, что 18 мая в прокат выйдет украинский полнометражный художественный фильм "Чужая молитва". 

По материалам: Укринформ
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Тэги кино Украина фестиваль патриоты военный фильм Киев АТО
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