В столичном театре Франка состоялась премьера спектакля "Скупой, или школа лжи"

Украинский театр поставил пьесу Мольера.

На сцене Национального драматического театра имени Ивана Франко состоялась премьера спектакля "Скупой, или школа лжи" по одноименной пьесе Жана-Батиста Мольера.

Режиссер-постановщик спектакля - Петр Ильченко.

Пьеса "Скупой" (1668 г.) - одно из самых блестящих творений драматурга Мольера. Ее интрига поражает своей непредсказуемостью и молниеносностью сюжетных перипетий, которые в свою очередь насыщенные страстями, разочарованиями, тайнами и неожиданностью их разоблачений. Здесь представлена любовь во всех ее проявлениях. Влюбленные все персонажи - молодежь, пожилые, богатые и бедные. Перед каждым стоит выбор - деньги или любовь.

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