Топ Новости
<
>

В столичном театре Франка состоялась премьера спектакля "Скупой, или школа лжи"

24 апреля в 23:56

Украинский театр поставил пьесу Мольера. 

< >
Скупой, или школа лжи < >
Фото Василий Артюшенко, ZN.UA

На сцене Национального драматического театра имени Ивана Франко состоялась премьера спектакля "Скупой, или школа лжи" по одноименной пьесе Жана-Батиста Мольера. 

Режиссер-постановщик спектакля - Петр Ильченко. 

Пьеса "Скупой" (1668 г.) - одно из самых блестящих творений драматурга Мольера. Ее интрига поражает своей непредсказуемостью и молниеносностью сюжетных перипетий, которые в свою очередь насыщенные страстями, разочарованиями, тайнами и неожиданностью их разоблачений. Здесь представлена любовь во всех ее проявлениях. Влюбленные все персонажи - молодежь, пожилые, богатые и бедные. Перед каждым стоит выбор - деньги или любовь.

Читайте также: Спектакль Александра Гнилицкого

Как сообщалось, в Киеве открылся 14-й фестиваль "Французская весна". Помимо Киева в течение апреля  с французской культурой будут знакомить жителей Днепра, Запорожья, Львова, Одессы, Ровно и Харькова. Впервые в этом году к фестивалю присоединятся Бердичев и Ивано-Франковск.

По материалам: Василий Артюшенко, ZN.UA
Читайте также
Тэги театр спектакль Франция Киев фестиваль драма любовь премьера школа
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.67
EUR 28.94
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...