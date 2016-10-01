В Стокгольме работу операторской техники во время "Евровидения" обеспечивали украинцы – Аласания

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Зураб Аласания рассказал об особенностях проведения конкурса в 2005 и 2017 году.

За работу операторской техники в Стокгольме отвечали украинцы

Генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания в интервью ZN.UA рассказал об особенностях организации песенного конкурса "Евровидение 2017" и о том, существует ли разница между конкурсом в 2005 и 2017 годах.

По его словам, "в первую очередь изменились и усовершенствовались технологии. "Евровидение" в Стокгольме выглядело очень круто. Есть, кстати, и повод для гордости за Украину. Представьте, в Стокгольме работу операторской техники обеспечивали наши — украинцы. И то же самое будет в Киеве, дома. Наши умеют".

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла украинка Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

Читайте полностью интервью Олега Вергелиса и Екатерины Константиновой с Зурабом Аласанией в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".