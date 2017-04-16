В США умер исполнитель роли шерифа Пеппера в фильмах "бондианы"

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Клифтон Джеймс скончался от диабетических осложнений на 97-м году жизни.

Актер умер от осложнений диабета Кинопоиск

Американский актер Клифтон Джеймс, снявшийся в двух фильмах из цикла о приключения, умер в американском городе Гладстон штата Орегон, пишет издание Hollywood Reporter со ссылкой на дочь актера Линн Джеймс.

По словам дочери актера, он умер в доме ее сестры от осложнений, вызванных сахарным диабетом, в субботу, 15 апреля.

"Он был очень общительным человеком, любимым всеми. Не думаю, что у него вообще были враги. Мы были счастливы от того, что он был в нашей жизни", - отметила Линн Джеймс.

Джеймс начал свою актерскую карьеру в 1947 году, и продолжал сниматься вплоть до 2017 года. Его фильмография насчитывает 102 фильма. Ему отлично удавался образ жителя южных штатов США, однако наибольшую известность актеру принесла роль шерифа Пеппера в восьмом и девятом фильмах об агенте 007: "Живи и дай умереть" (1973 год) и "Человек с золотым пистолетом" (1974 год).

Первую известность Джеймсу принесла роль администратора магазина в криминальной драме "Хладнокровный Люк" (1967 год). На заре актерской карьеры он также нередко появлялся на театральных подмостках Нью-Йорка.

Джордж Клифтон Джеймс родился 29 мая 1920 года в городе Спокан, штат Вашингтон, в семье учительницы и журналиста. После того, как семья лишилась средств к существованию в начале Великой депрессии, она переехала в Гладстон.

Джеймс принимал участие во Второй мировой войне, служил на флоте. Он награжден двумя медалями "Пурпурное сердце", персональной наградой "Серебряная Звезда" и четвертой по значимости наградой США "Бронзовая Звезда".

После войны актер переехал в Ньй-Йорк, где начал свою карьеру.

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