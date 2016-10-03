В США планируют перезапустить сериал "Династия"

Сериал выходил в эфир с 1981 по 1989 год.

В США перезапустят сериал "Династия" Кинопоиск

Американский телеканал The CW Television Networ заявил о начале работы над возрождением сериала "Династия", который рассказывал о семейных кланах Кэррингтонов и Колби. 9 сезонов мыльной оперы выходили в эфир с 1981 по 1989 год, сообщает Cultprostir.

Руководить проектом и писать сценарий будут Джордж Шварц и Стефани Севедж. В центре сюжета окажутся наследники кланов Кэррингтон и Колби.

Продюсером оригинальной "Династии" был знаменитый голливудский продюсер Аарон Спеллинг. Роли Блэйка Кэррингтона и его жены Кристал принесли мировую славу звезде "Неприятностей с Гарри" Хичкока Джону Форсайту и Линде Эванс. Яркую роль Алексис исполнила в сериале британская звезда Джоан Коллинз.

На экранах нашей страны сериал был показан в середине 90-х годов и пользовался большой популярностью у зрителей.

Ранее стало известно, что культовая мелодрама "Дневник памяти" станет сериалом. Одним из продюсеров проекта является аврор оригинальной романтической истории Николас Спаркс.