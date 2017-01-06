В США начался отбор номинантов на кинопремию "Оскар"

Претенденты на премию станут известны 24 января.
Заполненные бюллетени киноакадемики должны вернуть в международную аудиторско-консалтинговую фирму PricewaterhouseCoopers, которая с 1934 года регулярно занимается подсчетом голосов при присуждении кинопремии, сообщает "ТАСС".
PricewaterhouseCoopers завершит прием заполненных бюллетеней 13 января. Опоздавшие хотя бы на минуту конверты к рассмотрению не принимаются.
Претенденты на "Оскар" станут известны 24 января, после чего состоится второй тур голосования. Он завершится 21 февраля.
Как сообщалось, киноакадемия уже назвала номинантов на премию в категории "Лучший иностранный фильм". Претендовавший на попадание в шорт-лист фильм "Украинские шерифы" Романа Бондарчука в него не вошел.
Американская киноакадемия выбрала фильмы, вошедшие в шорт-лист, из 85 картин, что стало рекордом для данной категории. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда зарубежные страны подали на получение премии 83 заявки.
89-я церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа состоится 26 февраля 2017 года в Лос-Анджелесе.ТАСС