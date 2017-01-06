В США начался отбор номинантов на кинопремию "Оскар"

Претенденты на премию станут известны 24 января.

В США началась компания по отбору претендентов на "Оскар". tumblr.com

Американская академия киноискусств объявила о старте кампании по отбору номинантов на самую престижную в мире кинопремию – "Оскар". В четверг, 5 января, академия начала рассылку бюллетеней, которые будут доставлены более чем 6 тысячам киноакадемиков, которые имеют право голоса при отборе номинантов.

Заполненные бюллетени киноакадемики должны вернуть в международную аудиторско-консалтинговую фирму PricewaterhouseCoopers, которая с 1934 года регулярно занимается подсчетом голосов при присуждении кинопремии, сообщает "ТАСС".

PricewaterhouseCoopers завершит прием заполненных бюллетеней 13 января. Опоздавшие хотя бы на минуту конверты к рассмотрению не принимаются.

Претенденты на "Оскар" станут известны 24 января, после чего состоится второй тур голосования. Он завершится 21 февраля.

Как сообщалось, киноакадемия уже назвала номинантов на премию в категории "Лучший иностранный фильм". Претендовавший на попадание в шорт-лист фильм "Украинские шерифы" Романа Бондарчука в него не вошел.

Американская киноакадемия выбрала фильмы, вошедшие в шорт-лист, из 85 картин, что стало рекордом для данной категории. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда зарубежные страны подали на получение премии 83 заявки.

89-я церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа состоится 26 февраля 2017 года в Лос-Анджелесе.