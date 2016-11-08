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В сиквеле "Фантастических тварей" появится молодой Альбус Дамблдор

8 ноября в 17:08

Главным героем фильма снова будет Ньют Скамандер.

дамблдор
Альбус Дамблдор появится в сиквеле "Фантастических тварей"
Кинопоиск
Молодой Альбус Дамблдор, известный фанатам "Гарри Поттера" в качестве директора школы чародейства и волшебства "Хогвартс", появится в сиквеле фильма "Фантастические твари и где они обитают". Об этом изданию Screen Rant рассказал режиссер Дэвид Йетс.

Кастинг актера, который сыграет Дамблдора, уже начался.

Кроме того, режиссер также заявил о том, что главным героем сиквела снова станет Ньют Скамандер.

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Первый фильм "Фантастические твари и где их искать" выйдет на экраны 17 ноября этого года.

Действие фильма развернется примерно за 70 лет до событий поттерианы. Главный герой спин-оффа, Ньют Скамандер – зоолог, который занимается изучением неизвестных живых существ. В США он должен познакомиться с членами тайного общества колдунов, которые помогут ему в исследованиях.

Главную роль в фильме сыграет Эдди Редмэйн, завоевавший популярность после выхода ленты "Вселенная Стивена Хокинга". Также роли в фильме исполнят Эзра Миллер, Джемма Чан, Рон Перлман, Саманта Мортон , Кэтрин Уотерстон, Кармен Эджого, Дэн Фоглер, Колин Фаррелл и Джон Войт.

В октябре Джоан Роулинг, которая является автором сценария первого и второго фильмов, заявила о том, что картина будет состоять из пяти серий вместо трех запланированных.

По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм сиквел фантастика Поттер
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