В сиквеле "Фантастических тварей" появится молодой Альбус Дамблдор

Главным героем фильма снова будет Ньют Скамандер.

Альбус Дамблдор появится в сиквеле "Фантастических тварей" Кинопоиск

Кастинг актера, который сыграет Дамблдора, уже начался.

Кроме того, режиссер также заявил о том, что главным героем сиквела снова станет Ньют Скамандер.

Первый фильм "Фантастические твари и где их искать" выйдет на экраны 17 ноября этого года.

Действие фильма развернется примерно за 70 лет до событий поттерианы. Главный герой спин-оффа, Ньют Скамандер – зоолог, который занимается изучением неизвестных живых существ. В США он должен познакомиться с членами тайного общества колдунов, которые помогут ему в исследованиях.

Главную роль в фильме сыграет Эдди Редмэйн, завоевавший популярность после выхода ленты "Вселенная Стивена Хокинга". Также роли в фильме исполнят Эзра Миллер, Джемма Чан, Рон Перлман, Саманта Мортон , Кэтрин Уотерстон, Кармен Эджого, Дэн Фоглер, Колин Фаррелл и Джон Войт.

В октябре Джоан Роулинг, которая является автором сценария первого и второго фильмов, заявила о том, что картина будет состоять из пяти серий вместо трех запланированных.