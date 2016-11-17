В Шекспировском театре покажут украинский спектакль о Чернобыле

Спектакль "Сталкеры" будет показан в рамках проекта "Украинская неделя".
Киевский Молодой театр и "Золотые Ворота" презентуют свой совместный проект –"Сталкеры" с Ирмой Витовской в главной роли. Эта постановка получила несколько театральных премий, стала одной из самых популярных в столице. Драматург Павел Арье и режиссер Стас Жирков раскрывают тему Чернобыльской зоны сквозь трагикомическую призму, чрезвычайно сочувствуя пожилой украинской бабе Присе.
"Сегодня, как никогда, важно демонстрировать миру интересный и мощный театральный потенциал Украины. Излишне говорить, что Украина у некоторых людей, к сожалению, ассоциируется иногда то с коррупцией, то с политическими скандалами. Но в Украине есть новый интересный современный театр. Так его и должны увидеть зрители Польши и других европейских стран", заявила Витовская в комментарии ZN.UA.
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