В Шекспировском театре покажут украинский спектакль о Чернобыле

Спектакль "Сталкеры" будет показан в рамках проекта "Украинская неделя".

Спектакль "Сталкеры" будет представлен в Гданськом Шекспировском театре

С 19 по 24 ноября Гданський Шекспировский театр в рамках цикла "Театры Европы" проводит "Украинскую неделю". В рамках мероприятия будут показаны спектакли Национального театра им. И.Франко, Молодого театра " и "Золотых Ворот", а также проекты от Влада Троицкого и харьковских "Прекрасных цветов".

Киевский Молодой театр и "Золотые Ворота" презентуют свой совместный проект –"Сталкеры" с Ирмой Витовской в главной роли. Эта постановка получила несколько театральных премий, стала одной из самых популярных в столице. Драматург Павел Арье и режиссер Стас Жирков раскрывают тему Чернобыльской зоны сквозь трагикомическую призму, чрезвычайно сочувствуя пожилой украинской бабе Присе.

"Сегодня, как никогда, важно демонстрировать миру интересный и мощный театральный потенциал Украины. Излишне говорить, что Украина у некоторых людей, к сожалению, ассоциируется иногда то с коррупцией, то с политическими скандалами. Но в Украине есть новый интересный современный театр. Так его и должны увидеть зрители Польши и других европейских стран", заявила Витовская в комментарии ZN.UA.

Подробнее о событии читайте в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".