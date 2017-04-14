В сети появился первый официальный тизер восьмого эпизода "Звездных войн"

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"Последний джедай" выйдет в прокат 15 декабря.

Сценаристом и режиссером "Последнего джедая" стал Райан Джонсон Кадр/YouTube

Первый тизер-трейлер фильмаопубликован на официальном канале Star Wars в Youtube 14 апреля. Ролик уже набрал около полумиллиона просмотров.

Выход фильма запланирован на 15 декабря. Сценаристом и режиссером "Последнего джедая" стал Райан Джонсон, а одним из исполнительных продюсеров – режиссер предыдущей части киносаги Джей Джей Абрамс.

В 2012 году студия Disney приобрела за 4 миллиарда долларов киностудию Lucasfilm, обладающую правами на съемки "Звездных войн". Disney планировала снять три фильма, непосредственно связаными с предыдущими частями киносаги, и несколько спин-оффов.

В декабре 2015 года на экраны вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы".

6 января фильм побили рекорд по сборам в Северной Америке, который принадлежал "Аватару".

27 декабря сообщалось, что фильм установил рекорд по скорости кассовых сборов: за первые 12 дней проката картина Джей Джей Абрамса собрала миллиард долларов. Предыдущее достижение принадлежало "Миру Юрского периода", который заработал такую сумму за 13 дней проката. Позже кассовые сборы фильма преодолели отметку в два миллиарда долларов.

В первый уик-энд в Украине "Звездные войны" собрали 26 с половиной миллионов гривень, а посмотрели фильм 326 тысяч зрителей.