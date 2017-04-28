В сети набирает популярности новый клип группы "Лениград"

За сутки клип собрал 2,2 миллиона просмотров.
Главную роль в клипе исполнила Светлана Ходченкова, которая появляется в ролике в обнаженном виде в эротических сценах. Режиссером клипа выступила Анна Пармас. Клип является самой длинной видеоработой в истории группы и длится более 10 минут.
Ролик содержит нецензурную лексику и сцены эротического характера.
Ранее сообщалось о том, что украинская студия Gloria FX и израильский режиссер Ваня Хейман получили награду за лучшие визуальные эффекты для клипа "Up & Up" группы Coldplay.ZN.UA