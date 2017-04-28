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В сети набирает популярности новый клип группы "Лениград"

28 апреля в 14:10

За сутки клип собрал 2,2 миллиона просмотров.

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"Ленинград" представил клип "Экстаз"
Новый клип группы "Ленинград" на песню "Экстаз" становится хитом сети. Ролик был опубликован на канале коллектива на YouYube 27 апреля и за сутки собрал 2,2 миллиона просмотров, несмотря на возрастное ограничение.

Главную роль в клипе исполнила Светлана Ходченкова, которая появляется в ролике в обнаженном виде в эротических сценах. Режиссером клипа выступила Анна Пармас. Клип является самой длинной видеоработой в истории группы и длится более 10 минут.

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Ролик содержит нецензурную лексику и сцены эротического характера.

Ранее сообщалось о том, что украинская студия  Gloria FX и израильский режиссер Ваня Хейман получили награду за лучшие визуальные эффекты для клипа "Up & Up"  группы Coldplay.

По материалам: ZN.UA
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