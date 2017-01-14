В сеть досрочно утекла финальная серия "Шерлока"

Премьера эпизода должна была состоятся в полночь с 15 на 16 января.

Финальная серия сериала "Шерлок" попала в открытый доступ в Интернете, тогда как премьера эпизода "Последнее дело".

Полная версия эпизода была размещена на Google Drive, однако вскоре стала недоступна из-за наплыва зрителей. Серию уже можно найти на торрентах.

Премьера эпизода "Последнее дело" должна была состояться в полночь с 15 на 16 января, однако уже 14 января он стал быстро распространяется в сети — в высоком качестве (файл около 1,4 ГБ), дубляже российского Первого канала и без логотипов.

Каким образом эпизод попал в сеть, остаётся неизвестным, однако утечка могла состояться из онлайн-сервиса российского Первого канала, где серии появляются сразу после выхода в эфир.

Ранее вышел тизер к финальному эпизоду "Шерлока".