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В сеть досрочно утекла финальная серия "Шерлока"

14 января в 20:37
Премьера эпизода должна была состоятся в полночь с 15 на 16 января. 
шерлок
В сеть утекла финальная серия "Шерлока"
Финальная серия сериала "Шерлок" попала в открытый доступ в Интернете, тогда как премьера эпизода "Последнее дело". 

Полная версия эпизода была размещена на Google Drive, однако вскоре стала недоступна из-за наплыва зрителей. Серию уже можно найти на торрентах. 

Премьера эпизода "Последнее дело" должна была состояться в полночь с 15 на 16 января, однако уже 14 января он стал быстро распространяется в сети — в высоком качестве (файл около 1,4 ГБ), дубляже российского Первого канала и без логотипов. 

Каким образом эпизод попал в сеть, остаётся неизвестным, однако утечка могла состояться из онлайн-сервиса российского Первого канала, где серии появляются сразу после выхода в эфир.

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Ранее вышел тизер к финальному эпизоду "Шерлока".

 

По материалам: ZN.UA
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