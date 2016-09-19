В Пирогово показали традиции украинской свадьбы

Участники праздника угощали гостей национальными блюдами.
В Национальном музее народной архитектуры и быта представили программу "Осінні весілля". Фольклорные коллективы из Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой и Винницкой областей показали фрагменты свадебного обряда с характерными особенностями для этих областей.
Артисты играли на музыкальных инструментах, гостеприимно угощали зрителей галушками и показали народные танцы.
Летом в Пирогово встречали купальскую ночь прыжками через костер.ZN.UA