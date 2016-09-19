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В Пирогово показали традиции украинской свадьбы

19 сентября в 13:00

Участники праздника угощали гостей национальными блюдами.

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"Осінні весілля" в Пирогово Фото Василий Артюшенко, ZN.UA

В Национальном музее народной архитектуры и быта представили программу "Осінні весілля". Фольклорные коллективы из Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой и Винницкой областей показали фрагменты свадебного обряда с характерными особенностями для этих областей.

Артисты играли на музыкальных инструментах, гостеприимно угощали зрителей галушками и показали народные танцы.

Летом в Пирогово встречали купальскую ночь прыжками через костер.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Пирогово свадьба традиции
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