В Одессе установят покорившую мир скульптуру "Любовь"

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Инсталляция появится возле кинотеатра "Звездный".

"Любовь" установят в Одессе

В Одессе весной следующего года будет установлена скульптура "Любовь" , которая покорила в 2015 году американский фестиваль Burning Man, сообщает УНИАН

По словам скульптора Александра Милова, на данный момент решается вопрос о возвращении скульптуры, которая осталась после фестиваля. "У нас исходник возвращается в Одессу. Буквально через три недели должен выехать из США и приехать сюда. Если нам удастся продать исходник, мы поставим копию. Если нет, то поставим исходник", уточнил Милов.

Предполагается, что скульптура, которая представляет собой выполненные из труб фигуры мужчины и женщины, внутри которых тянутся друг к другу дети, будет установлена в Суворовском районе города, возле кинотеатра "Звездный". Установку скульптуры планируют начать весной 2017 года.

Подробней о скульптуре и деятельности ее автора читайте в интервью Марии Гудымы со скульптором Александром Миловым "Моя "Любовь" живет в пустыне" для еженедельника "Зеркало недели. Украина".