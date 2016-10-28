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В Одессе установят покорившую мир скульптуру "Любовь"

28 октября в 16:27

Инсталляция появится возле кинотеатра "Звездный".

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"Любовь" установят в Одессе
В Одессе весной следующего года будет установлена скульптура "Любовь", которая покорила  в 2015 году американский фестиваль Burning Man, сообщает УНИАН.

По словам скульптора Александра Милова, на данный момент решается вопрос о возвращении скульптуры, которая осталась после фестиваля. "У нас исходник возвращается в Одессу. Буквально через три недели должен выехать из США и приехать сюда. Если нам удастся продать исходник, мы поставим копию. Если нет, то поставим исходник", уточнил Милов.

Предполагается, что скульптура, которая представляет собой выполненные из труб фигуры мужчины и женщины, внутри которых тянутся друг к другу дети, будет установлена в Суворовском районе города, возле кинотеатра "Звездный". Установку скульптуры планируют начать весной 2017 года.

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Подробней о скульптуре и деятельности ее автора читайте в интервью Марии Гудымы со скульптором Александром Миловым "Моя "Любовь" живет в пустыне" для еженедельника "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: УНИАН
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Тэги скульптура Одесса
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